Jack Henry Associates zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jack Henry Associates hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 2.28 USD. Im letzten Jahr hatte Jack Henry Associates einen Gewinn von 1.97 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 682.2 Millionen USD gegenüber 644.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch