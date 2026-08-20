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20.08.2026 06:37:00
Jack Henry Associates veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Jack Henry Associates hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 1.57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jack Henry Associates 1.75 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 633.1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 615.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Jack Henry Associates hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 6.98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 6.24 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Jack Henry Associates im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5.10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.50 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2.38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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