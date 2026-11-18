Jack Creek Investment A veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.37 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Jack Creek Investment A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 67.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch