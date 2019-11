Jacinthe Lavoie reçoit le Prix du CALQ - Créatrice de l'année au Centre-du-Québec

BÉCANCOUR, QC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Créatrice de l'année à l'auteure, conteuse et illustratrice Jacinthe Lavoie. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international du Conseil des arts et des lettres du Québec, lors du GalArt qui a eu lieu aujourd'hui au Faubourg Mont-Bénilde de Bécancour.

Les membres du jury du Conseil des arts et des lettres du Québec ont choisi de primer Jacinthe Lavoie, « une artiste passionnée qui rayonne autant dans sa région qu'à l'extérieur. Dans tous ses projets, elle démontre un grand leadership créatif en s'entourant d'excellents collaborateurs. Sa dernière année s'est avérée riche en accomplissements, avec le lancement d'un nouveau livre audio et la diffusion de ses contes à la télévision. » (Extrait des commentaires du jury)

Biographie de Jacinthe Lavoie

Auteure, conteuse et illustratrice, Jacinthe Lavoie est active professionnellement depuis 2007. Sa passion consiste à écrire et à raconter aux enfants des récits à teneur réflexive, voire philosophique. La singularité de ses récits et le timbre de sa voix lui permettent de faire découvrir ce médium à un très jeune public de trois à huit ans. Depuis le début de sa carrière, et grâce à plusieurs projets subventionnés, Jacinthe a eu la possibilité d'approfondir l'univers de Petite Souris, le personnage principal de sa série littéraire. En plus des livres audio et des tournées de spectacle en compagnie du musicien Jean-Luc Lavigne, Les contes de Petite Souris sont maintenant transposés au petit écran et diffusés à la télévision communautaire des Bois-Francs.

Une capsule vidéo dressant le portrait de la lauréate sera tournée prochainement par La Fabrique culturelle de Télé-Québec. Pour être informé de sa mise en ligne, surveillez les réseaux sociaux des partenaires de ce prix.

Finalistes

Les finalistes à ce prix sont l'auteur et animateur jeunesse Mathieu Fortin et la cinéaste et productrice Pauline Voisard.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

Culture Centre-du-Québec

Culture Centre-du-Québec est un organisme ressource visant l'accompagnement des acteurs culturels régionaux pour leur professionnalisation, leur développement et leur rayonnement. Il met en œuvre des projets rassembleurs pour structurer et dynamiser son milieu. Il agit à titre de porte-parole et de conseiller auprès de la communauté artistique et culturelle et de ses partenaires; et intervient auprès du grand public avec des objectifs de sensibilisation et de promotion des arts et de la culture.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

Site Web de Jacinthe Lavoie

Liste de tous les lauréats aux prix du CALQ

Site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec

Site Web de Culture Centre-du-Québec

Site Web de Mathieu Fortin

Site Web de Pauline Voisard

Suivez-nous sur Facebook ou Twitter

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec