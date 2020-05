J'achète local dans MHM : 230 % de l'objectif atteint en 48 heures!

L'Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve double son soutien pour la poursuite de la campagne!

MONTRÉAL, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans l'élan insoupçonné de participation des citoyens dans la campagne de financement participatif J'achète local dans MHM, qui a dépassé toutes attentes en amassant 200 000$ en 48 h, l'Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a décidé de doubler sa contribution en offrant 2 500 bons d'achat supplémentaires, portant ainsi le total de bons disponibles à 7500 pour la poursuite de la campagne.

Vente de 2 500 bons d'achats en moins de 12 heures

Pilotée par la SDC Hochelaga-Maisonneuve et l'Association des commerçants de Tétreaultville, la campagne J'achète local dans MHM a dès le départ suscité l'intérêt, en moins de 12 heures après avoir été lancée vendredi dernier, la campagne avait déjà atteint 100% de son objectif en vendant les 2500 bons d'achat destiné à venir en aide aux commerces de proximité et aux organismes communautaires de l'arrondissement.

Désireux de poursuivre la campagne sur cette lancée, la SDC Hochelaga-Maisonneuve et l'Association des commerçants de Tétreaultville ont pris la décision d'investir eux-aussi une somme de 25 000 $ afin de rendre disponible 2500 certificats supplémentaires. Encore une fois, 24 heures plus tard, les 2500 certificats-cadeaux étaient déjà tous vendus.

C'est donc un objectif de 200% qui a été atteint au profit de la relance économique dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. « Cette mobilisation extraordinaire est une réelle preuve d'amour des citoyens pour leurs commerces de proximité, nous sommes extrêmement reconnaissant envers la population de MHM pour cette belle solidarité »,affirment d'une même voix Jimmy Vigneux, directeur général de la SDC Hochelaga-Maisonneuve, et Viviane Caron, directrice générale de l'Association des commerçants de Tétreaultville.

Une vague de solidarité impressionnante !

Fiers de cette mobilisation citoyenne impressionnante, les élus de l'Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ont décidé de doubler leur contribution initiale à la campagne J'achète local dans MHM, en ajoutant 2500 bons d'achat supplémentaires en appui aux commerçants de proximité.

« Je suis impressionné et touché par cette vague d'amour et de solidarité envers nos commerçants, qui traversent une période particulièrement difficile. Je me doutais que la campagne de sociofinancement serait une réussite, mais jamais à ce point-là. Face à ce bel élan de générosité, on n'a pas vraiment eu le choix que de s'adapter et de trouver une solution. Disons que c'est un heureux problème. L'arrondissement a donc bonifié l'investissement de base, ce qui a permis de tripler l'objectif initial, portant la nouvelle cible à 300%. Et considérant le succès fulgurant de la campagne jusqu'à présent, je ne serais pas surpris qu'on l'atteigne très rapidement. D'ailleurs, je tiens à dire un gros merci à tous ceux et celles qui ont contribué. Votre soutien est incroyable », explique le maire, Pierre Lessard-Blais.

C'est donc maintenant 7500 certificats qui sont mis à la disposition des citoyens avec toujours le même objectif de venir en aide aux commerçants de proximité.

À travers cette initiative, grâce au programme « Du cœur à l'achat » de Desjardins, la campagne de financement participatif a également permis d'amasser un grand total de 25 000$ au profit du Fonds d'urgence local de MHM qui soutient les activités d'organismes communautaires venant en aide aux résidents de l'arrondissement sur le plan de la sécurité alimentaire.

À propos de la SDC Hochelaga-Maisonneuve et de l'Association des commerçants de Tétreaultville

La Société de développement commercial d'Hochelaga-Maisonneuve et l'Association des commerçants de Tétreaultville sont des catalyseurs commerciaux et sociaux qui s'engagent envers leurs commerçants membres et leur population à soutenir des projets de développement et de revitalisation de leurs artères commerciales, soit Ontario et Sainte-Catherine Est pour la SDC dans Hochelaga-Maisonneuve et Hochelaga et des Ormeaux pour l'Association dans Tétreaultville.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve