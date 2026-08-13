JAC Recruitment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JAC Recruitment hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11.83 JPY gegenüber 12.17 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 12.27 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch