JAC Recruitment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JAC Recruitment gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 13.89 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JAC Recruitment 17.29 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.77 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 12.14 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch