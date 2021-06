Jabra dévoile une étude sur les sons dont les gens se sont le plus ennuyés le plus pendant le confinement

Une étude sur plusieurs marchés révèle les sons dont les gens se sont le plus ennuyés pendant le confinement

La musique en direct d'un concert est le son dont les gens se sont le plus ennuyés à l'échelle mondiale (65 %)

Les salles de sport ont obtenu le score le plus faible de l'étude, avec seulement 31 % des participants qui ont déclaré qu'ils s'ennuyaient des souffles et des halètements entendus dans les salles d'entraînement.

Le sauveur de la pandémie a été la musique - 49 % des participants disent écouter plus de musique maintenant qu'avant la pandémie

LOWELL, Massachusetts, 25 juin 2021 /CNW/- Jabra a dévoilé aujourd'hui un nouveau rapport de recherche sur les sons dont les gens se sont le plus ennuyés pendant le confinement dû à la pandémie de COVID-19 sur une échelle internationale. Les répondants se sont ennuyés en grande majorité des sons liés aux activités sociales. Les cinq principales sources de son dont les répondants se sont ennuyés sont les suivantes :

La musique en direct d'un concert - 65 %

Les éclaboussures et les rires autour d'une piscine - 60 %

Le bruit des couverts et des repas dans un restaurant - 58 %

Les applaudissements au théâtre - 56 %

Les bruits dans les bars et les pubs - 53 %

Par contre, les bruits dont les gens ne se sont pas ennuyés pas sont les bruits associés aux salles de sport. Le nombre des répondants qui les ont mentionnés n'était pas très élevé, ce qui suggère que la pandémie a permis de rompre avec les bruits associés à ce type d'entraînement. Seulement 31 % des participants ont dit que les sons des salles de sports leur avaient manqué, ceux du Royaume-Uni montrant une aversion plus forte, avec seulement 20 % de personnes déclarant s'être ennoyées des sons associés aux salles de sport.

Le patrimoine musical de l'Europe semble avoir influencé les préférences : plus des trois quarts des répondants ont déclaré s'être ennuyés de la musique d'un concert en Italie (77 %), un résultat suivi de près par l'Espagne avec 73 %, et par l'Allemagne avec 68 %. En fait, l'étude a révélé que la musique est le son qui a manqué le plus aux gens à travers le monde entier, à l'exception des États-Unis. Les Américains ont plutôt placé le son des éclaboussures et des rires dans une piscine en tête de liste (74 %).

L'importance est dans les petites choses.

L'année qui vient de s'écouler a été éprouvante, mais elle a permis à la plupart des gens de mieux apprécier les petites choses de la vie, ce qui se reflète dans certains des sons qui ont manqué aux gens. Comme on pouvait s'y attendre, les sons de la plage et de la mer se classaient en haut de la liste, en plus du bruit de la vie nocturne et des acclamations des foules lors des événements sportifs. Il est intéressant de noter que des bruits qui, auparavant, seraient passés inaperçus, semblent maintenant être désirés, notamment le bruit associé aux enfants jouant dans les cours d'école, le bruit de la circulation et le bruit des rues achalandées.

Les résultats de l'étude ont également mis en évidence le manque d'interaction sociale, les répondants regrettant de ne pas avoir entendu la voix réelle de leur famille et de leurs amis, la mélodie d'un « Joyeux anniversaire » ou la simple demande de « fais-moi un câlin ».

« Nos vies ont changé rapidement lorsque la pandémie a frappé. Après plus d'un an, les gens ont réfléchi à ce qu'est leur vie maintenant, a expliqué Claus Fonnesbech, directeur principal de Jabra. Le son joue un rôle plus important dans la vie quotidienne des gens que ce que l'on pourrait croire, et cette étude montre que des sons qui auraient pu sembler banals ou passer inaperçus auparavant, sont maintenant activement recherchés. »

La musique est la planche de salut de la pandémie

Bien que la musique en direct dans les concerts ait manqué à une grande partie de la planète, il semble que les gens aient cherché à remédier à cette perte en organisant leurs propres concerts dans leur salon. Près de la moitié (49 %) des personnes interrogées ont déclaré qu'elles écoutaient davantage de musique depuis le début de la pandémie. Ce sont les États-Unis qui ont le plus apprécié la musique, 59 % d'entre eux déclarant avoir apprécié leurs artistes préférés plus qu'avant, suivis de l'Italie (58 %) et de l'Espagne (58 %).

S'habituer au calme

Bien que les bruits de la vie quotidienne d'avant la pandémie leur manquent, 33 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles préféreront fréquenter les endroits plus calmes une fois la pandémie terminée, comparativement à 24 % qui préféreront les endroits bruyants. Parmi les participants qui préféreront le calme, plus de la moitié (55 %) ont dit qu'ils avaient appris à aimer leur propre espace, et 43 % ont affirmé qu'ils s'étaient habitués à la situation actuelle.

Parmi les participants qui préféreront encore les endroits bruyants, 73 % ont dit que la raison en était qu'ils voulaient retourner à l'agitation « normale », les femmes participantes (76 %) le souhaitant davantage que les hommes (70 %). Dans l'ensemble, les personnes de 55 ans et plus souhaitent plus particulièrement retourner à la vie normale (80 %).

