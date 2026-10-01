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01.10.2026 06:37:00
Jabil Circuit öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Jabil Circuit hat am 30.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jabil Circuit ein EPS von 1.99 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jabil Circuit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28.65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 8.25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4.05 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 9.69 Milliarden USD gesehen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 9.75 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 5.92 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 35.95 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20.64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Jabil Circuit einen Umsatz von 29.80 Milliarden USD eingefahren.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 12.75 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 35.02 Milliarden USD taxiert.
Redaktion finanzen.ch
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