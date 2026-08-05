Jabal Omar Development Company Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jabal Omar Development Company Bearer lud am 02.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.13 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.030 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Jabal Omar Development Company Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 715.2 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 501.7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 42.55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch