Jabal Omar Development Company Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jabal Omar Development Company Bearer präsentierte am 01.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.22 SAR. Im Vorjahresquartal waren 0.170 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jabal Omar Development Company Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 370.0 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 323.9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch