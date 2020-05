JA Solar va présenter sa nouvelle gamme de modules photovoltaïques lors d'un salon en ligne et en mode réalité virtuelle

PÉKIN, 24 mai 2020 /CNW/ - JA Solar (« l'Entreprise »), un grand fabricant de produits photovoltaïques haute performance, va organiser un salon en ligne (http://vrt.omaten.com/tour/59562482d046f253) le 25 mai à 10 heures (heure de Pékin) pour présenter ses derniers produits à haute efficacité.

L'évènement est conçu pour compenser la déception des clients due au report du Salon international et conférence sur la production d'électricité photovoltaïque et l'énergie intelligente (SNEC PV Power Expo) initialement prévu en mai, en raison de la pandémie de COVID-19.

L'évènement sera offert en mode réalité virtuelle (RV), ce qui permettra aux visiteurs de découvrir le stand d'exposition et les produits dans une perspective à 360 degrés.

Le fournisseur de produits photovoltaïques, coté à la Bourse de Shenzhen, présentera sa gamme de modules photovoltaïques, notamment les modules de plus de 450 W et le module photovoltaïque ultra puissant DeepBlue 3.0, d'une puissance électrique pouvant atteindre plus de 525 W, qui a été lancé récemment.

Pendant l'évènement, le personnel de JA Solar sera disponible pour exhiber les produits et répondre aux questions des visiteurs. Les détails et les caractéristiques techniques des modules de l'Entreprise seront présentés dans les formats image et vidéo à la demande.

Jin Baofang, président du conseil d'administration et chef de la direction de JA Solar, a déclaré : « JA Solar a une ambition de croissance mondiale et a vu sa présence sur les marchés internationaux s'élargir considérablement ces dernières années. L'Entreprise s'efforce sans relâche de fournir des produits et des services de qualité supérieure à ses clients du monde entier. Le salon en ligne est susceptible d'aider les clients de différentes régions et de différents fuseaux horaires à en savoir plus sur les produits de JA Solar et à vivre une meilleure expérience. Nous allons continuer à explorer plusieurs façons d'offrir de meilleurs services aux clients à l'échelle planétaire ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1172038/JA_Solar.jpg

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd