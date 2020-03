JA Solar propose à ses clients des modules solaires de haute qualité avec des cellules Mono PERC MBB à plaquettes de silicium dopé au gallium

PÉKIN, 19 mars 2020 /PRNewswire/ -- À la suite du lancement récent des plaquettes dopées au gallium à l'échelle de la compagnie, JA Solar devient la première entreprise au monde à produire en masse des cellules et des modules Mono PERC MBB utilisant des plaquettes dopées au gallium.

JA Solar, l'un des principaux fabricants de produits photovoltaïques à haut rendement, a annoncé que l'ensemble de ses lignes de production de cellules Mono MBB PERC et de modules connexes peuvent employées pour produire des cellules et des modules utilisant des plaquettes de silicium dopé au gallium. En s'intégrant à la technologie PERC-SE et aux plaquettes de grande taille, la technologie du dopage au gallium améliore de manière constante les performances des cellules et modules.

En 2019, Shin-Etsu Chemical a accordé ses droits de propriété intellectuelle concernant « les plaquettes de silicium dopé au gallium pour la fabrication de cellules solaires » à JA Solar, ce qui a permis à JA Solar d'utiliser les plaquettes dopées au gallium dans le monde entier. L'application de plaquettes de silicium dopé au gallium aux cellules solaires peut atténuer efficacement le problème initial de la dégradation induite par la lumière (LID), qui limite les performances des modules solaires utilisant les plaquettes traditionnelles en silicium.

La technologie de plaquette de silicium dopé au gallium permet d'améliorer le rendement de la production d'énergie et en particulier une bien meilleure stabilité, ce qui garantit des retombées à long terme pour les clients.

M. Jin Baofang, président du conseil d'administration et président-directeur général de JA Solar, a déclaré : « JA Solar s'engage à développer le respect et la reconnaissance de l'importance de la propriété intellectuelle. Tandis que nous mettons l'accent sur la recherche et l'innovation, nous appliquons également des technologies tierces afin d'optimiser davantage les performances de nos produits. L'application de plaquettes dopées au gallium dans la fabrication de cellules et modules mono PERC MBB nous permet de fournir à nos clients mondiaux de meilleurs produits solaires et d'aider à la réalisation de la parité réseau. »