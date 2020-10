JA Solar fournit des modules pour les premières installations photovoltaïques flottantes en Espagne et en Malaisie

PÉKIN, 13 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La société JA Solar a récemment annoncé qu'elle fournissait tous les modules photovoltaïques (PV) pour la première installation solaire flottante connectée au réseau de l'Espagne, située dans le réservoir Sierra Brava de l'Estrémadure. Le branchement au réseau a bien été effectué et le projet bien mis en œuvre. Le projet de 1,1 MW adopte les modules monofaces et bifaces de JA Solar qui sont installés dans divers angles d'orientation et d'inclinaison à l'aide de différents systèmes flottants. La comparaison de leurs différences, notamment en matière de rendement énergétique et de coûts d'entretien, constituera une référence importante pour l'élaboration de projets d'énergie PV flottante.

Par rapport à une installation PV traditionnelle, une centrale solaire flottante peut réduire la quantité de ressources terrestres nécessaires, alors que l'eau permet de limiter l'augmentation de la température de la surface des modules et d'améliorer la production d'électricité. Avec ces avantages, les installations PV flottantes ont progressivement attiré davantage l'attention des investisseurs et des marchés de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction à l'échelle mondiale. Le développement de centrales solaires flottantes est le bienvenu sur le marché ravivé de l'énergie PV espagnol. Le projet Sierra Brava a reçu un soutien important de la part du gouvernement local, et le gouverneur de la région de l'Estrémadure a assisté à la cérémonie d'ouverture de la centrale.

Pour protéger les crécerelles, deux « îles » flottantes et des nichoirs sont installés. De plus, les conditions de vie des oiseaux et des poissons seront surveillées afin de comprendre l'impact des opérations de l'installation PV sur les créatures environnantes et de fournir un point de référence pour l'exploitation et l'entretien des centrales solaires flottantes.

En outre, la première installation PV flottante de la Malaisie, un projet de PV flottant de 10 MW dans l'État de Selangor, a récemment été connectée avec succès au réseau. Les modules en double vitrage de JA Solar sélectionnés pour le projet ont une excellente résistance aux intempéries et peuvent maintenir un rendement énergétique stable sous une température élevée et un taux d'humidité élevé afin d'augmenter efficacement les profits des clients.

Jin Baofang, président du conseil d'administration et PDG de JA Solar, a déclaré : « Avec le développement continu de l'industrie de l'énergie propre, la production d'énergie photovoltaïque est appliquée plus largement. Une installation PV flottante réduit l'impact des contraintes liées aux ressources terrestres et est complémentaire à des applications telles que l'installation PV au sol et le système PV de toiture. JA Solar s'est engagée à développer et à mettre en œuvre des produits PV à haute efficacité. Nous sommes prêts à renforcer la coopération avec les partenaires mondiaux pour explorer diverses façons de promouvoir le développement et l'utilisation de l'énergie PV, afin d'amener l'énergie renouvelable à la portée de plus de gens. »

