JA Solar fournit des modules mono PERC de 100 MW pour des projets non subventionnés en Espagne

BEIJING, 2 mars 2020 /CNW/ - JA Solar, un important fabricant de produits photovoltaïques haute performance, annonce la fourniture de modules mono PERC haute performance de 100 MW à deux centrales solaires de 50 MW situées à Alvarado-La Risca, une municipalité de la région de l'Estrémadure, en Espagne. Les centrales énergétiques devraient être mises en service au troisième trimestre de 2020.

Conçus et aménagés par Solarpack, une société espagnole d'énergie solaire, les deux projets non subventionnés ont récemment été acquis par Green Investment Group Limited (GIG), qui a signé un accord d'achat d'énergie (PPA) à long terme avec Shell Energy Europe Limited. Le PPA est l'un des principaux facteurs qui portent le marché photovoltaïque espagnol à une échelle gigawatt, incitant les investisseurs à accorder une plus grande place à la capacité de production d'énergie et au rendement à long terme des modules solaires.

Les modules de 100 MW fournis par JA Solar se servent de cellules solaires fabriquées avec des plaquettes de silicium dopées au gallium. En 2019, JA Solar a obtenu les droits de propriété intellectuelle relatifs au dopage de cristaux de silicium avec du gallium et à l'utilisation de plaquettes cristallines de silicium de type p dopées au gallium pour fabriquer des cellules solaires depuis diverses nations et régions où les brevets associés sont protégés. Les plaquettes de silicium dopées au gallium peuvent atténuer efficacement la dégradation initiale attribuable à la lumière (LID), un problème qui affecte depuis longtemps les cellules solaires utilisant des plaquettes de silicium de type p dopées au bore. En effet, elles procurent aux modules solaires un rendement à long terme, une stabilité et un meilleur rendement des investissements.

