J Trust gewährte Anlegern Blick in die Bücher

J Trust hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10.07 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.20 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6.22 Prozent auf 29.40 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31.35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch