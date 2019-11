J. Safra und P. Peress Group übernehmen Schweizer Workspace-Geschäft von IWG

Zürich (awp) - Der britische Co-Workspace-Spezialist International Workplace Group (IWG) verkauft alle seine Aktivitäten in der Schweiz an die J. Safra Group und die P. Peress Group. Gleichzeitig schliessen die Käufer ein Franchise-Lizenzabkommen mit IWG, wie es in einer Medienmitteilung vom Montag hiess.

Der Kaufpreis beträgt den Angaben zufolge 120 Millionen Franken. Dafür erhalten Safra und Peress alle Anteile an den Schweizer Tochtergesellschaften von IWG. Per Ende September hat das Unternehmen hierzulande an 38 Standorten flexible Co-Work- und Workspace-Räumlichkeiten betrieben. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende November erwartet.

yr/tt