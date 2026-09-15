Bank Sarasin & Ci b Aktie 3838930 / CH0038389307
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15.09.2026 09:57:00
J. Safra Sarasin-Aktie: Privatbank eröffnet Niederlassung in Athen
Die Schweizer Privatbank J. Safra Sarasin baut ihre Präsenz in Europa aus.
Der neue Standort soll vermögende Privatkunden, Familien und institutionelle Kunden mit Wohnsitz in Griechenland betreuen. Angeboten werden Anlage- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Über die Sarasin-Niederlassung in Luxemburg erhalten die Kunden zudem Zugang zum internationalen Angebot der Gruppe.
Die bei der griechischen Zentralbank registrierte Niederlassung wird von Lia Pittaouli geleitet. Sie berichtet an den Chef der Luxemburger Bank, Jules Moor. Mit dem Schritt wolle die Gruppe ihre Präsenz in europäischen Kernmärkten stärken.
Sarasin hat ihren Hauptsitz in Basel und ist an mehr als 35 Standorten weltweit vertreten. Die Gruppe verwaltet Kundenvermögen von 460 Milliarden US-Dollar und beschäftigt rund 5000 Mitarbeitende.
to/ys
Basel/Athen (awp)
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