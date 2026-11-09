J-OIL MILLS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

J-OIL MILLS veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11.82 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26.53 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 60.70 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 55.96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch