J-OIL MILLS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

J-OIL MILLS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 40.65 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26.45 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.91 Prozent auf 60.18 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56.29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch