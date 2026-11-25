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25.11.2026 06:37:00
J M Smucker: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
J M Smucker hat sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es stand ein EPS von 2.32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei J M Smucker noch ein Gewinn pro Aktie von 2.26 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 2.28 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 2.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem J M Smucker 2.33 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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