J-LEASE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

J-LEASE äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 31.72 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 28.43 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 5.89 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch