J-LEASE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

J-LEASE hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29.47 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 37.08 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.80 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte J-LEASE einen Umsatz von 4.71 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch