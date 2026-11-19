J&J Snack Foods hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1.80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte J&J Snack Foods 0.580 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat J&J Snack Foods mit einem Umsatz von insgesamt 406.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 410.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1.03 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3.78 USD. Im Vorjahr waren 3.36 USD je Aktie erzielt worden.

J&J Snack Foods hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1.52 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1.58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch