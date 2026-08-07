J&J Snack Foods: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

J&J Snack Foods veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte J&J Snack Foods 2.26 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 426.0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 454.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch