j-Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

j-Group hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.26 JPY gegenüber 0.190 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat j-Group 3.03 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch