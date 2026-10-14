J FRONT RETAILING legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

J FRONT RETAILING hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31.43 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31.55 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 107.39 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 109.12 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch