J ESCOM: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

J ESCOM lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5.63 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.160 JPY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 244.1 Millionen JPY, gegenüber 377.8 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35.39 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch