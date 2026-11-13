J E T stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

J E T hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 37.68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte J E T -4.750 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14.32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.71 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.18 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch