J-COM verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

J-COM hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 6.78 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte J-COM 13.81 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat J-COM mit einem Umsatz von insgesamt 16.33 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch