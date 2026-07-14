J-COM: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

J-COM hat am 13.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 69.83 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 66.39 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat J-COM mit einem Umsatz von insgesamt 19.29 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5.14 Prozent gesteigert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 121.34 JPY gegenüber 109.29 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 67.32 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 62.34 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch