J.C. Penney mit Gläubigerschutz: Erster grosser US-Einzelhändler insolvent

A A Drucken

Die traditionsreiche US-Warenhauskette J.C. Penney hat in der Corona-Krise Insolvenz angemeldet. Damit solle die Umsetzung eines Plans ermöglicht werden, der eine Schuldenreduzierung und finanzielle Flexibilität in der Krise ermögliche, teilte Penney am Freitag mit.

Weitere Links:

Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com