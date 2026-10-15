Izutsuya: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Izutsuya hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.87 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1.42 Prozent zurück. Hier wurden 5.33 Milliarden JPY gegenüber 5.41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch