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14.10.2026 06:37:00
Izumi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Izumi lud am 13.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Das EPS wurde auf 18.55 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Izumi 19.04 JPY je Aktie verdient.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 144.50 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 143.13 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.ch
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