Izu Shaboten Resort stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Izu Shaboten Resort hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6.72 JPY, nach 6.57 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1.26 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Izu Shaboten Resort 1.21 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch