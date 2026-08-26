Izotropic gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Izotropic hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Izotropic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.030 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Izotropic -0.050 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch