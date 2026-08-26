|
26.08.2026 06:37:00
Izotropic gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Izotropic hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Izotropic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.030 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Izotropic -0.050 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX starten kaum verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer ruhigen Eröffnung. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.