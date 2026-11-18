Izostal lud am 17.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.06 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Izostal 0.100 PLN je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 62.14 Prozent zurück. Hier wurden 116.4 Millionen PLN gegenüber 307.6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch