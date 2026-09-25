Izolacja-Jarocin informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Izolacja-Jarocin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0.330 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Izolacja-Jarocin 7.5 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch