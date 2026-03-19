IZEA Worldwide veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IZEA Worldwide hat am 17.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IZEA Worldwide -0.270 USD je Aktie generiert.

IZEA Worldwide hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 44.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Umsatz wurde auf 31.24 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35.88 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch