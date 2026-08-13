IZEA Worldwide: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IZEA Worldwide lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IZEA Worldwide 0.070 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 5.8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 36.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IZEA Worldwide 9.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch