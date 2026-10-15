IZAWA TOWEL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IZAWA TOWEL hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0.66 JPY. Ein Jahr zuvor waren 27.67 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.86 Milliarden JPY – ein Plus von 15.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IZAWA TOWEL 2.47 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch