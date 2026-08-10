Iyogin: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Iyogin hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 84.77 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 104.78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 58.93 Milliarden JPY gegenüber 54.45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch