Iykot Hitech Toolroom legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Iykot Hitech Toolroom hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.29 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Iykot Hitech Toolroom ein Ergebnis je Aktie von -0.360 INR vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 85.88 Prozent auf 0.9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch