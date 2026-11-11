IX Knowledge stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IX Knowledge lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 40.63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 34.92 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.40 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IX Knowledge einen Umsatz von 6.04 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch