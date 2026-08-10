IX Knowledge: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IX Knowledge hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 46.91 JPY gegenüber 51.17 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2.68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.15 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.31 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch