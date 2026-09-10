IX Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IX Acquisition A hat am 08.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.070 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch