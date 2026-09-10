IX Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IX Acquisition A gab am 08.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.070 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch