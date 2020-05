IWH: Bislang wegen staatlichen Hilfsmassnahmen keine Pleitewelle

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bislang hat es trotz der Corona-Krise in Deutschland noch keine Pleitewelle gegeben. Das ergab der am Donnerstag erstmals veröffentlichte Insolvenztrend des Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Neben Kurzarbeitergeld und Soforthilfen dürfte auch eine kürzliche Gesetzesänderung zur Aussetzung einer Insolvenzantragspflicht ein weiterer Grund für das bisherige Ausbleiben einer Insolvenzwelle sein, so das Institut.

Im März und April meldeten 1.936 Personen- und Kapitalgesellschaften Insolvenz an, ergab der IWH-Insolvenztrend. In den beiden Vorjahresmonaten wurden ebenfalls 1.936 Firmen derselben Rechtsformen zahlungsunfähig. In der Regel sind laut IWH etwa 90 Prozent aller von Insolvenz betroffenen Beschäftigten in Personen- und Kapitalgesellschaften angestellt.

IWH-Forscher Steffen Müller sieht allerdings trotz der konstanten Zahl von Firmenpleiten keinen Grund zur Entwarnung. "Zum einen verfügen viele Unternehmen über Reserven und melden nicht sofort bei Ausbruch einer Krise Insolvenz an. Zum anderen dürften staatliche Massnahmen geholfen haben, eine Pleitewelle zumindest aufzuschieben", sagte Müller.

Ein Grund für die konstante Zahl an Firmenpleiten sei das "Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht" vom 27. März 2020, das die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen unter bestimmten Umständen ausgesetzt.

Nach dem Ende der gesetzlichen Ausnahmeregelung, die vorerst bis Ende September gilt, könne es doch noch zu einem starken Anstieg der Insolvenzen kommen. IWH-Präsident Reint Gropp sieht in dem neuen IWH-Insolvenztrend ein Instrument der Politikberatung, das die äusserst unsichere Wirtschaftsentwicklung besser und frühzeitiger abbilden könne. "Damit geben wir der Politik eine wichtige Orientierungshilfe bei den schwierigen Entscheidungen der nächsten Zeit", so Gropp.

