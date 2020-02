IWF warnt vor Überreaktion auf Coronavirus

Von Pancevski

NEW YORK (Dow Jones)--Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat Regierungen davor gewarnt, auf die Gefahren der Coronavirus-Epidemie überzureagieren. Gefragt seien nun gezielte und abgewogene Massnahmen, um eine Belastung der Wirtschaft zu vermeiden, sagte Kristalina Georgieva, die geschäftsführende Direktorin des IWF, in einem Interview. Der Währungsfonds schraube wegen der Epidemie nun seine Erwartungen an das Wirtschaftswachstum herunter und prüfe, ob die wirtschaftlichen Folgen womöglich auf das erste Quartal begrenzt blieben.

Auch wenn derzeit das Virus im Vordergrund stehe, dürften nicht andere Fragen aus dem Blick geraten, die für die Stabilität und das Gedeihen der Weltwirtschaft wichtig seien. Dazu gehören nach den Worten von Georgieva die Handelskonflikte, die hohe Verschuldung, der Klimawandel und die Instabilität im Nahen Osten.

