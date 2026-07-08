Aureus Greenway Holdings Aktie 136244591 / US05156D1028
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.07.2026 14:59:43
IWF ändert Wachstumsprognosen kaum
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft im laufenden und kommenden Jahr kaum geändert, wobei es auf Länderebene einige Verschiebungen gab. Wie der IWF in einer Aktualisierung seines im April veröffentlichten Weltwirtschaftsausblicks mitteilte, rechnet er für 2026 mit einem Anstieg des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,0 (April-Prognose: 3,1) und für 2027 mit 2,4 (3,2) Prozent Wachstum. Unter den grossen Volkswirtschaften kommen China, die USA und Japan am besten weg, am schlechtesten Deutschland und Frankreich.
Die niedrigere Prognose für 2026 erklärt der IWF mit den Auswirkungen des Iran-Kriegs, die aber teilweise durch eine beschleunigte, nachfragegetriebene Dynamik im globalen Technologiezyklus dank der Fortschritte und der Einführung künstlicher Intelligenz ausgeglichen worden sei. "Die Auswirkungen variieren stark und hängen davon ab, wie anfällig die einzelnen Länder für den Konflikt sind und welche Position sie in der technologischen Wertschöpfungskette einnehmen", erläutert der IWF.
Nach Aussage des IWF profitierten Energieexporteure ausserhalb der Konfliktzone von günstigen Handelsbedingungen, während Volkswirtschaften, die an den technologiegetriebenen Aufschwung angebunden seien, eine stärkere Aktivität verzeichneten, selbst wenn es sich um Energieimporteure handele. "Im Gegensatz dazu schwächte sich die Dynamik bei Energieimporteuren mit begrenzter Beteiligung an der technologischen Wertschöpfungskette ab."
Das US-BIP soll laut IWF-Prognose in den beiden Jahren um 2,3 (2,3) und 2,2 (2,1) Prozent steigen, Chinas um 4,6 (4,4) und 4,1 (4,0), Japans um 0,6 (0,7) und 0,7 (0,6) Prozent und das des Euroraums um 0,9 (1,1) und 1,2 (1,2) Prozent. Für Deutschland prognostiziert der IWF BIP-Anstiege von 0,7 (0,8) und 1,0 (1,2) Prozent, für Frankreich 0,6 (0,9) und 0,9 (0,9) Prozent, für Italien 0,5 (0,5) und 0,6 (0,5) Prozent und für Spanien 2,1 (2,3) und 1,8 (1,8) Prozent.
Die Risiken für den Ausblick sind nach IWF-Angaben nun ausgewogener als noch im April, neigen aber nach wie vor zur Unterseite. "Die Möglichkeit eines erneuten Aufflammens des Nahostkonflikts wiegt schwer und könnte die Volatilität der Rohstoffpreise verlängern, die Lieferketten weiter bedrohen, die Preise erhöhen und die finanziellen Bedingungen belasten", gibt der IWF zu bedenken. Zudem könnte sich die Handelsfragmentierung beschleunigen, was die Wirtschaftsleistung beeinträchtigen und die Preise in die Höhe treiben dürfte. Eine mögliche Korrektur der technologiegetriebenen Erwartungen erhöhe die Abwärtsrisiken, während erodierte politische Puffer diese Risiken noch verstärken könnten.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/brb
(END) Dow Jones Newswires
July 08, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)
Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?
Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aureus Greenway Holdings Inc Registered Shs
|
14:59
|IWF ändert Wachstumsprognosen kaum (Dow Jones)
|
03.07.26
|Hegseth soll weitere US-Truppenkürzungspläne für Europa geplant haben (Dow Jones)
|
16.06.26
|EU-Parlament stimmt Handelsabkommen mit den USA zu (Dow Jones)
|
10.06.26
|Metsola: EU setzt beim Handel auf Pragmatismus statt Emotionen (Dow Jones)
|
27.05.26
|US-Regierung kürzt NATO-Truppenzusagen erheblich - Kreise (Dow Jones)
|
22.05.26
|Trump will 5.000 Soldaten zusätzlich nach Polen schicken (Dow Jones)
|
20.05.26
|Vorläufige Einigung: EU will Importzölle auf US-Waren aufheben (Dow Jones)
|
20.05.26
|KORREKTUR: EU will Importzölle auf US-Waren aufheben (Dow Jones)
Analysen zu Aureus Greenway Holdings Inc Registered Shs
Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWaffenstillstand vorbei: SMI schwächer -- DAX rutscht deutlich ab -- Wall Street vor Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex zeigen sich mit kräftigen Verlusten. Die Wall Street wird schwächer erwartet. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.